G.Galà Aic: Brignoli tra best gol '17/18

Chiuse votazioni, portiere è tra i 5 rimasti in lizza per premio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Sono cinque i candidati alla vittoria per il gol più bello della stagione 2017/18, che verrà scelto in occasione del Gran galà del calcio Aic. I gol selezionati sono stati realizzati dal portiere Alberto Brignoli (all'epoca nel Benevento, nella partita contro il Milan del 3 dicembre 2017) da Suso (Milan, nella partita contro l'Udinese del 4 febbraio), da Goran Pandev (Genoa, contro il Verona il 23 aprile), da Duvan Zapata (all'epoca nella Sampdoria, contro l'Udinese del 25 febbraio) e da Mauro Icardi (nella partita dell'Inter contro la Sampdoria del 18 marzo). Oggi alle 12 si sono concluse le votazioni: sono state 42.312 le preferenze per i 12 goal in lizza. Solo i cinque calciatori rimasti a contendersi il premio hanno ricevuto 31.846 voti. L'ottavo Gran galà del calcio Aic si svolgerà lunedì prossimo nel Megawatt Court a Milano.