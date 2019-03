G.Galli: "Atalanta superiore alla Fiorentina in questo momento"

Fonte: Italia 7 - Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Giovanni Galli, ex portiere viola, ha analizzato la sfida di domenica scorsa tra Atalanta e Fiorentina proiettandosi anche sulla sfida futura di Coppa Italia. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha subito l'Atalanta in queste due partite soprattutto a livello fisico. È evidente come i bergamaschi siano superiori ai viola in questo momento, ma è altrettanto vero che al ritorno manca ancora molto e queste due partite saranno sicuramente servite ai componenti dello staff della Fiorentina per arrivare più pronti ad aprile".