G.Galli: "Donnarumma non si preoccupi dei fucili puntati addosso"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato così del derby di domenica sera: “La prima cosa che mi viene in mente pensando al derby è che per vincere servirà una grande carica agonistica. Ma su questo fronte noi milanisti siamo tranquilli. Il mio amico Rino Gattuso riuscirebbe a dare le giuste motivazioni anche a un pezzo di legno. Poi, certo, conta molto anche l’aspetto tattico. Non dico niente di originale affermando che l’Inter in questo inizio di campionato ha trovato spesso difficoltà quando gli avversari l’hanno aspettata, riducendo al minimo le ripartenze nerazzurre. Il Milan però non dovrà tradire la propria identità. Il duello tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain è la storia da copertina. Poi, da portiere a portiere, permettetemi di mandare un messaggio a Donnarumma. Che gli piaccia o no, che ci sia abituato o meno, lui ha sempre addosso gli occhi di tutti. Anche il più piccolo errore viene sottolineato con toni negativi. ‘Caro Gigio, non ti preoccupare di tutti questi “fucili” che hai puntati addosso. Devi stare tranquillo e continuare a crescere come stai facendo’. Non si può discutere il valore di un talento come Donnarumma. Un ragazzo che è già stato capace di superare passaggi non facili in questa prima fase della sua carriera. Vorrei chiudere con un pronostico sulla sfida di domenica sera, ma stavolta è veramente complicato".