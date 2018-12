© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manolo Gabbiadini, ex attaccante del Napoli oggi al Southampton, ha parlato a Il Mattino in vista della trasferta degli azzurri ad Anfield contro il Liverpool. "Il Napoli - ha detto l'ex azzurro - è atteso da una partita senza dubbio difficile, ma non impossibile. Sono convinto che gli azzurri hanno tutte le qualità per far male agli inglesi e passare il turno. Lo hanno già dimostrato nelle altre gare di un girone tosto ed equilibrato. L'atmosfera di Anfield? È difficile da raccontare. Devi esserci in quel tunnel, vivere quelle sensazioni, sentire il loro inno You'll never walk alone cantato da tutto lo stadio: è una carica pazzesca per entrambe le squadre, anche per quella ospite. Quello inglese è un collettivo fortissimo che lo scorso anno è riuscito ad arrivare addirittura in finale di Champions. Una delle loro caratteristiche principali è quella di non mollare mai, anche all'ultimo secondo possono colpirti. In casa poi avranno anche la spinta del pubblico, cosa che non è mai da poco".