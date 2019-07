© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal 2013 al 2015 Manolo Gabbiadini era alla Sampdoria, e il tecnico blucerchiato era Sinisa Mihajlovic. Al suo ex allenatore, l'attaccante ha voluto dare sostegno in questo delicato momento: "Forza Mister... Come mi hai insegnato tu, non mollare! Mai! đź’Ş".