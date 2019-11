© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I successi di Gabriel Barbosa con la maglia del Flamengo fanno dimenticare le difficoltà dell'attaccante con l'Inter. A tutti, ma non a Frank De Boer, tecnico dei nerazzurri all'arrivo del giovane talento brasiliano. Ospite di Fox Sports, oggi alla guida dell'Atlanta United, l'allenatore olandese non sembra aver dimenticato la delusione per quella stagione: "Non sapevo molto di lui. Lo chiamavano Gabigol, ma noi lo chiamavamo Gabi-non-gol. Venne con due persone per i social media e una guardia del corpo, ma non fece nulla".