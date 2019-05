Gabriel Batistuta: “Incredibile Liverpool”

© foto di Federico De Luca

Gabriel Batistuta ha così commentato sul suo profilo Twitter la grande rimonta del Liverpool ai danni del Barcellona, che ha permesso ai Reds di approdare alla finale di Champions League

“La partita di ritorno del Liverpool è stato qualcosa di incredibile, con differenze tecniche e fisiche che mi hanno impressionato e commosso.

Nonostante le due assenze importanti come Salah e Firmino e davanti una montagna come il Barcellona, la mentalità vincente li ha trasformati in leoni, Complimenti !!!!”