Gabriele Corbo, il piccolo Nesta che ha stregato Mihajlovic

La Giovane Italia vi porta alla scoperta dei nuovi talenti del calcio italiano, raccontandovi ogni giorno, alle 8:45, le storie dei giovani di casa nostra e dei club che scommettono su di loro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È stata una serata calda per il Bologna, a dispetto di una temperatura da autunno inoltrato. In un Dall’Ara in festa i rossoblù si sono presi di forza il derby della via Emilia contro il Parma, mettendo un mattone potenzialmente decisivo per la costruzione di una salvezza che è ormai ad un passo. Una giornata da incorniciare per la squadra di Mihajlovic, che a margine del piccolo capolavoro compiuto da quando si è seduto sulla panchina del Bologna ha trovato il tempo per concedere una passerella da ricordare ad uno dei giovani più promettenti del settore giovanile rossoblù.

Annata super – Da ieri sera Gabriele Corbo ha un’altra maglia speciale da conservare, che si aggiunge a quella indossata per l’esordio assoluto da professionista. Dopo essersi affacciato al calcio dei grandi con lo Spezia, che lo scorso anno gli ha fatto vivere la prima esperienza nel campionato di Serie B, il giovane difensore ha calcato per la prima volta il palcoscenico della massima categoria del nostro calcio. Mihajlovic lo ha mandato in campo al posto di Danilo nel finale della sfida vinta 4-1 contro il Parma, regalandogli la gioia dei primi sei minuti in un match di Serie A. Un debutto che rappresenta la ciliegina sulla torta di una prima stagione in Emilia decisamente ricca di soddisfazioni. Passato la scorsa estate dallo Spezia al Bologna, la cui dirigenza lo ha strappato alla fitta concorrenza in Italia e all’estero (su tutti quella del Bayern Monaco, che lo aveva anche invitato in Baviera per un provino prima di venire bruciato sul tempo dai felsinei), Corbo si è imposto come uno dei pilastri di una Primavera capace di portarsi a casa una storica tripletta di trofei. Per lui 17 presenze e un gol nel campionato Primavera 2, dominato dai ragazzi di mister Troise e concluso con la promozione in Primavera 1, e un gol anche nella supercoppa conquistata ai danni del Pescara. Il Viareggio lo ha invece vissuto da spettatore, ma soltanto perché impegnato nelle qualificazioni all’Europeo con la Nazionale Under 19. Un’annata da ricordare, insomma, l’ideale per mettere nel mirino il definitivo salto di qualità nel calcio che conta.

Piccolo Nesta – Le sirene di mercato sempre accese stanno dando ragione all’investimento fatto dal Bologna per portare a Casteldebole un difensore che ha tutte le carte in regola per ambire a una carriera di alto livello. Classe 2000, fisico già pronto per reggere l’impatto col calcio professionistico, Corbo è dotato di un destro educatissimo, grazie al quale rappresenta la prima fonte di gioco per la squadra e che gli consente di essere una minaccia costante alla battuta dei calci piazzati, fondamentale ulteriormente affinato grazie ai consigli di un maestro come Mihajlovic. La capacità di leggere in anticipo le varie situazioni e le notevoli doti nel gioco aereo lo fanno eccellere nella fase prettamente difensiva, completando un profilo che somiglia per molti tratti a quello di un piccolo Alessandro Nesta. Un ragazzo che possiede l'attitudine del leader naturale, che lo ha reso fin da subito uno dei punti di riferimento della Primavera rossoblù e gli ha consentito di imporsi all’attenzione dello staff della prima squadra, fino a meritarsi l’esordio in Serie A. “Corbo ha fisicità e buon piede, in futuro potrebbe diventare un giocatore importante”, ha dichiarato Mihajlovic pochi minuti dopo averlo lanciato verso il debutto nella massima serie. Gabriele, intanto, può mettere un’altra spunta alla sua lista dei desideri. La motivazione feroce che lo ha portato a lasciare giovanissimo la sua Napoli lo sta portando lontano: dalla Damiano Promotion alla Serie A, un traguardo che promette di essere soltanto l’inizio di una carriera luminosa.