Gaffe Fifa 18, Maradona diventa erroneamente simbolo della Juve

Diego Armando Maradona e la Juventus, un binomio sacrilego che mai potrebbe funzionare. Eppure, qualcuno è riuscito ad affiancare il Pibe de oro ai bianconeri, portando in essere una clamorosa gaffe: i produttori di Fifa 18 hanno utilizzato, come riporta Il Mattino, proprio un'immagine dell'ex numero 10 argentino e del Napoli come effige della tifoseria della Vecchia Signora. in basso l'immagine circolata sui social network: