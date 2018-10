Galderisi: "L'Italia non mi è dispiaciuta. Corsa scudetto? Non è chiusa"

Fonte: Tuttonapoli.net

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Giuseppe Galderisi, allenatore non che ex attaccante della Juventus: "Il trio offensivo dell’Italia mi è piaciuto tantissimo nel primo tempo perché non hanno dato punti di riferimento. Immobile punta centrale con Insigne che gli ruota attorno potrebbe essere la soluzione della prossima gara dove avremo bisogno di una struttura diversa. Chiesa e Bernardeschi hanno un buon passo, ma tutta l’Italia di ieri non mi è dispiaciuta. Sta crescendo la squadra, forse va registrato il centrocampo, ma l’Italia inizia ad avere una propria identità. La Juventus sta dando una prova di forza pazzesca, ma il campionato non è chiuso perché è ancora molto lungo. La cattiverà su ogni palla è ciò che mi impressiona della squadra bianconera che non sottovaluta neanche un passaggio”.