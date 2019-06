Galeone: "Allegri si è sentito tradito dalla Juve, non ha superato l'addio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, ai microfoni de Il Fatto Quotidiano è tornato a parlare dell'addio del tecnico alla Juventus: "Si è sentito tradito, dispiaciuto in particolare per Andrea Agnelli. Non ha superato l’addio. E sono anni che gli consiglio di andare via. Sarri? Fa un po’ di casino, non è preparato per certe situazioni; quando l’anno scorso leggevo alcune dichiarazioni, riflettevo se fossero opportune. Anche questa voglia di apparire di sinistra, troppo".