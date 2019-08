Galeone tranquillizza il Milan: "Le partenze di Giampaolo sono tutte così"

© foto di Federico De Luca

Giovanni Galeone ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sulle prime difficoltà incontrate dal Milan di Marco Giampaolo nella trasferta di Udine: "Sono rimasto molto male, non lo nascondo. E' stato un brutto episodio, ma le sue partenza sono tutte così: Ascoli, Siena, Cesena, una fatica tremenda". E i motivi, per il suo mentore, sono piuttosto semplici da spiegare: "Serve tempo. Lui vuole che i suoi meccanismi siano perfetti, ma assimilarli non è facile e i calciatori finiscono per perdere i tempi di gioco. E nel calcio il pensiero è pericoloso...".