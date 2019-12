Galeone su Allegri: "Ha cenato con De Laurentiis ma vuole l'estero"

Fonte: tuttonapoli.net

Giovanni Galeone, ex allenatore di Serie A molto vicino ad Allegri, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rapporto tra l'ex tecnico della Juventus e De Laurentiis? Eravamo a Milano in un famoso ristorante, e a cena c'era il presidente con Allegri. L' intenzione però del tecnico credo sia di andare ad allenare all'estero. Mettere in discussione Ancelotti non esiste".