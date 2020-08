Galeone su Perugia-Pescara: "Comunque finirà piangerò per un verdetto inaccettabile"

Il tecnico Giovanni Galeone, ex di Perugia (stagione 1995-96) e sopratutto Pescara (dal 1986 al 1989, dal 1990 al 1993 e poi dal 1999 al 2001) ha parlato in vista della sfida di ritorno fra le due squadre che sancirà chi dovrà salutate la Serie B: “Pescara è mia, la adoro, però non potrei mai gioire per la retrocessione del Perugia. Comunque vada, a fine partita piangerò. È inaccettabile vedere una delle due in serie C perché entrambe le squadra avrebbero dovuto lottare almeno per un posto nei play off. - continua Galeone a Il Centro - I tifosi pescaresi mi capiranno, Pescara è mia, la amo, però non potrei mai esultare per la retrocessione dei biancorossi. Anche a Perugia ho vissuto emozioni forti e ci sono tantissime persone che mi vogliono bene”.