Gallera: "Milano, pronto a candidarmi. Atalanta-Valencia un detonatore? Può essere"

“Da un mese sto dentro al bunker della Regione Lombardia, dalle 8 a mezzanotte”. Queste le parole di Giulio Gallera, assessore regionale lombardo, in una intervista a Repubblica. “L’emergenza non finisce, questo Covid-19 è esploso. Non ho metabolizzato l’aumento di popolarità. Sono milanese, sono stato vent’anni al Comune, conosco ogni via della mia città e ne sono innamorato. Se servirà candidarmi non mi tirerò indietro. Tamponi? All’inizio li abbiamo fatti e siamo stati criticati perché troppi. Un domani? Grandi provviste di mascherine, di ventilatori, la fragilità è diventata evidente. Questi virus non hanno una cura immediata. Atalanta-Valencia un detonatore? Può esserlo stata, tanta gente insieme a festeggiare”.