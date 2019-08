Galles, Giggs rinuncia a Ramsey. Al suo posto convocato Levitt

Aaron Ramsey non prenderà parte alle prossime sfide del Galles, contro Azerbaigian e Bielorussia. Il centrocampista della Juventus, che sta recuperando dall'infortunio subito nella scorsa stagione (quando vestiva ancora la maglia dell'Arsenal), era stato inizialmente convocato dal CT Ryan Giggs. Al suo posto ci sarà Dyan Levitt.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 SQUAD UPDATE 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Aaron Ramsey has withdrawn from the Cymru squad for the upcoming matches against Azerbaijan and Belarus.

Dylan Levitt steps up from the U21s to replace him. #TogetherStronger | #WALAZE pic.twitter.com/WnzEKw7rgp

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) 27 agosto 2019