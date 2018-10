Galles-Spagna, le formazioni ufficiali: Suso titolare, c'è Albiol

“All’Italia manca soltanto che giochino i più giovani, ma con Mancini mi aspetto che la squadra cresca e faccia sempre meglio”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi. Mbaye non trova spazio a Bologna... È in Nazionale. Avrà modo di trovare più spazio anche...

ESCLUSIVA TMW - Ag.Mbaye: “Resta a Bologna, folle non puntare su di lui”

Manchester City, pronto rinnovo e adeguamento del contratto per Sané

Krasnodar, Mamaev rischia di pagare al club 30 milioni per i danni arrecati

Real Madrid, scelto Eriksen per il dopo-Modric. Assalto in estate

Vasilyev: "Jardim ha fatto del Monaco un riferimento in Europa"

PSG-Barça, tensione: vietato a un dirigente il viaggio in Catalogna

Ct Croazia: "Modric in questo momento è il miglior giocatore del mondo"

Hazard: "Non lascio il Chelsea". E tratta un rinnovo da 18 mln l'anno

Martinez assicura: "Henry domani sarà con me sulla panchina del Belgio"

Tottenham, Vertonghen out fino a dicembre. Salta l'Inter

Ballack duro su Low: "Non capisco perché sia ancora in panchina"

Turchia-Bosnia, le formazioni ufficiali: Under-Calhanoglu VS Dzeko-Pjanic

Mendy sull'esonero di Jardim: "Sono molto triste per il mister"

Watford, Javi Gracia vicino al rinnovo per tre anni

Nations League, le formazioni di Lituania-Romania: Tatarusanu in porta

Turchia-Bosnia 0-0, un tempo per Dzeko e Pjanic. 90 minuti per Calhanoglu

Queste le formazioni ufficiali dell'amichevole fra Galles e Spagna: nella Roja c'è il rossonero Suso dal primo minuto, in difesa c'è Albiol.

