Galles travolto da Albiol-Suso. La Francia di Nzonzi pareggia con l'Islanda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo la Nations League, questa sera si sono giocate anche due amichevole di prestigio. A Cardiff il Galles è stato travolto dalla nuova Spagna di Luis Enrique, trascinata dalle reti di Paco Alcacer (8' e 29'), Sergio Ramos (19') e Bartra (74'). Di Vokes (89') il gol della bandiera dei padroni di casa. Per quanto riguarda gli italiani in campo, si segnalano i 90 minuti di Raul Albiol e gli 81 di Suso.

Inatteso pareggio, invece, a Guingamp tra Francia e Islanda. Dopo il doppio vantaggio ospite firmato da Bjarnason (30') e Arnason (58'), un autogol di Eyjolfsson (86') e un rigore di Mbappé (90') hanno permesso ai Bleus di ripristinare l'equilibrio finale. 90 minuti in campo per il centrocampista della Roma Nzonzi.