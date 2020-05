Galli: "L'UEFA abbia buon senso: la salute vale di più delle qualificazioni"

Giovanni Galli, storico ex portiere della Nazionale e di Milan e Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della ripresa del campionato: "La Germania ha viaggiato in tutto e per tutto in maniera diversa da noi anche al di fuori del calcio e dello sport. Noi dobbiamo sottostare a due priorità: la salute dei calciatori e di chi gli sta intorno. Il problema resta quello di un nuovo contagiato. Cosa succederà? Se la squadra va in quarantena il campionato resta falsato. E’ più importante la salute delle persone o la data che mette la Uefa? Hanno messo la data del 2 agosto, ma la possono tranquillamente spostare come fatto con l’Europeo. Da parte della Uefa ci vuole buon senso. Faranno meno qualificazioni, non credo sia un problema".