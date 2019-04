Galli su Atalanta-Fiorentina: "I viola dovranno giocare in contropiede"

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato a Lady Radio prima della sfida contro l'Atalanta di Coppa Italia. Ecco alcune battute: "Gli attaccanti della Fiorentina sono tutti molto veloci. Credo che se i viola riusciranno a riconquistare palla e ripartire velocemente i difensori della Dea non siano in grado di tenerne il passo. Montella ha un gioco che predilige il palleggio, ma la Fiorentina ora come ora non ha i giocatori per farlo. Senza alcuna vergogna nell'affermarlo credo che debba giocare in contropiede. L'Atalanta ormai la conosciamo ed ha uno stile tutto suo. Bisognerà capire se Montella vorrà mettersi a specchio oppure continuare su l'identità di squadra vista in queste due partite. Quando hai lavorato in una direzione è difficile cambiare idea a ridosso della gara".