Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio dei viola dopo la gara vinta contro la SPAL. Questo ciò che ha detto: "La squadra di Semplici non è facile da affrontare, ci sono tante attenuanti, ma la prestazione di ieri è stata molto al di sotto delle aspettative. Non mi è piaciuto niente, loro hanno avuto le occasioni migliori e atleticamente stavano meglio. Iachini dovrà lavorare molto anche sotto questo aspetto. Boateng? Non pensavo potesse giocare dall'inizio. Non fa pressing, non salta l'uomo e non prende mai la palla. Ero in difficoltà per lui, capisco il passato molto importante, ma adesso non è quello di anni fa ed è in evidente difficoltà: è impresentabile".