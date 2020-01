Galli sulla Fiorentina: "Dragowski protagonista: interventi determinanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio per commentare il momento della squadra viola: "La partita col Genoa è stata interpretata bene nel primo quarto d’ora dalla Fiorentina, sulle ali dell’entusiasmo. Poi il calcio di rigore ha cambiato l’inerzia della partita. Non so perché, ma le paure che attanagliavano questa squadra sembravano essersi ripresentate improvvisamente. Sono emersi passaggi non puliti, poco ordine in campo e qualche giocatore sottotono".

Dragowski? "E’ riuscito a fare finalmente una partita molto bella, colpendo gli occhi degli spettatori. Ha lanciato messaggi chiari, da portiere vero. Il rigore parato e gli altri interventi determinanti in momenti diversi sono stati belli. Un gol subito avrebbe riportato la squadra forse nell’incubo delle sconfitte. E’ stato assoluto protagonista".

Il mercato? "Credo che squadre in costruzione come la Fiorentina debba trovare giocatori funzionali. Non credo che la Fiorentina debba avere l’obiettivo di prendere giocatori che ambiscono alla Juve o all’Inter, ma stare su profili un gradino più bassi. Devono essere giocatori funzionali al progetto tecnico. Serve la tecnica, ma anche la forza, occorre la fantasia ma anche il dinamismo. Non so dove le trattative possano arrivare. Sui alcuni nomi di cui sento parlare o ho dei dubbi o non sono convinto per niente. Logico che mi aspetto il massimo, ma in proporzione alla funzionalità".