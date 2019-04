Galliani: "Col FPF, il Milan avrebbe lottato per la salvezza ai nostri tempi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha parlato anche di Milan durante l’UEFA Europa League Trophy Tour. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, il dirigente del club brianzolo ha parlato così i problemi del Milan legati al Fair Play Finanziario: "Se ci fosse stato il Financial Fair Play quando abbiamo comprato noi il Milan, non avremmo vinto cinque Champions League, ma avremmo lottato per la salvezza".