© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da FirenzeViola.it e dagli altri media presenti al Franchi, l'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato così della sua nuova realtà e anche del nuovo corso viola: "Sono nato a Monza e cresciuto lì. Questa è stata la mia prima squadra. Proprio grazie a dieci anni di esperienza al Monza Silvio Berlusconi mi chiese di occuparmi del Milan. Possiamo dire che sono stato in prestito in rossonero per tanti anni, ma ora sono tornato nella mia città. Il Monza è la squadra del mio cuore, ne sono sempre stato innamorato. In questi mesi abbiamo fatto tanta strada, ma ne manca ancora altrettanta. L'obiettivo è tornare qui fra 24 mesi, ma in campionato".

Il nuovo corso viola?

"Ho incontrato Joe Barone, Pradè è un amico, Montella ci ha regalato l'ultimo trofeo al Milan... Ho bellissimi ricordi. Commisso è stato vicinissimo a comprare il Milan, poi è andata così... Credo che farà molto bene alla Fiorentina".