Galliani: "Non volevo vendere Kaka ma alla fine dovetti cedere, che rimpianto Redondo"

Intervistato da AS, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha ricordato le trattative con il Real Madrid ai tempi del Milan: "Ci sono due affari che porto nel cuore. Il primo è la vendita di Kakà nel 2009. Ero disperato, non volevo, pensai di scappare in Brasile per guadagnare tempo. Florentino Perez, mi disse: 'Fai quel che vuoi'. Alla fine dovetti cedere. E poi il rimpianto con Fernando Redondo, ero pazzo di lui. Venne qui, si infortunò e non poté mai mostrare il suo talento".