Galliani: "Quando ero al Milan corteggiai Sarri e Giampaolo"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a 'Radio CRC', Adriano Galliani - attuale dirigente del Monza ed ex ad del Milan - ha svelato alcuni retroscena relativi a Maurizio Sarri e Marco Giampaolo: "Provato a portare Sarri al Milan? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere (ride ndr). Cosa penso di Sarri? Fenomeno, Fenomeno, Fenomeno. Io sono innamorato degli allenatori che fanno giocare bene le loro squadre. Vero, l’ho corteggiato. Un altro che ho corteggiato è Giampaolo. A me piacciono gli allenatori che giocano in un certo modo".