© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel giorno in cui Gigio Donnarumma compie 20 anni, Adriano Galliani concede due battute sul talentuoso portiere del Milan ai microfoni di Tuttosport. Cominciando dall'arrivo del portiere in rossonero: "In primis tanti auguri Gigio - dice l'ex ad del Diavolo, riporta FcInterNews.it -. Il mio ricordo risale a quando lo abbiamo strappato all’Inter, su input di Mauro Bianchessi. Lui insisteva, dicendo che era il portiere del futuro. Io gli diedi il via libera e lo abbiamo portato a casa. Sono molto felice di averlo portato al Milan e gli auguro di rimanere in rossonero per sempre».