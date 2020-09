Galliani sul caso Genoa: "Penso che serva un protocollo chiaro e preciso al più presto"

"Campionati a rischio dopo caso Genoa? Non riesco a rispondere a questa domanda, solo i medici possono farlo. Vedo che in altri paesi ci sono protocolli precisi, mentre in Italia non abbiamo una regolamentazione in merito. Penso che serva un protocollo chiaro e preciso al più presto". Lo ha detto Adriano Galliani, ad del Monza, intervenuto ai microfoni di RaiSport prima della partita contro la Triestina.