Galliani sul Milan: "31 anni non si dimenticano: resteranno nel mio cuore"

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha parlato in occasione della festa per il 120° anniversario del club: "31 anni non si possono dimenticare, resteranno nel cuore per sempre - ha dichiarato a Sport Mediaset - Poi io sono un tifoso milanista, non mi sono perso nemmeno la partita contro il Sassuolo mentre stavo andando a Pontedera (giocava il Monza, ndr). L'ho vista praticamente tutta, peccato per la traversa e il palo di Leao che potevano trasformarsi in gol".