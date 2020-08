Galliani: "Tifo per tutte le italiane in Europa, anche per l'Inter"

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani dopo l'amichevole contro la Primavera della Juventus ha parlato anche delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee: "Champions? Speriamo bene per la Juventus e l'Atalanta, ma anche per il Napoli, perché il Barcellona non è in formissima. Ma anche per le due italiane in Europa League, l'Inter e la Roma. Tifo per l'Inter in Europa, mai nel derby".