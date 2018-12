© foto di

L’ex centrocampista Marcelo Galoppo, una lunga carriera in Argentina con esperienze anche in Italia con le maglie di Sanremese e Ventimiglia, ai microfoni di Rivierasport.it ha parlato del caos che sta vivendo il calcio argentino dopo il rinvio della finale di ritorno di Copa Libertadores fra Boca Juniors e River Plate che potrebbe disputarsi al Bernabeu di Madrid: “Mi fa molta tristezza quello che è capitato, perché era una gara che aveva attirato l’attenzione di tutto il mondo. Purtroppo in Argentina oggi succedono cose che non si erano mai viste, ci sono tanti problemi con gli ultras visto che bastano 15-20 persone per rovinare una festa a 80mila persone. E questo non è possibile”.