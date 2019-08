© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina, ha commentato l'acquisto di Franck Ribery da parte della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "È un innesto che farà bene a tutto il calcio italiano, per Firenze sarà una grande dose di entusiasmo. La proprietà nuova aveva bisogno di un affare del genere, miglior colpo non poteva essere fatto. Ricordo con affetto la sfida all'Allianz Arena con il Bayern Monaco, Ribery faceva parte una squadra impressionante. È uno dei giocatori più forti in circolazione, tra i primi 5-6 al mondo. Ha una certa età, ma quanto a professionismo, immagine, e carisma, penso possa rappresentare un modello per tutti i giovani. È un acquisto straordinario. Tonelli? È un ottimo elemento, un potenziale rinforzo. Mi auguro che la nuova proprietà possa accompagnare la squadra e farla tornare ai livelli che le competono.”