Gamberini: "Vignato può sbocciare a Bologna. È un talento di prima fascia"

L'ex difensore di Bologna e ChievoVerona Alessandro Gamberini ha parlato al Resto del Carlino di Emanuel Vignato, che ha avuto modo di vedere da vicino in gialloblù quando militava nella Primavera veneta allenandolo anche per una stagione: "Emanuel è un fiore che a Bologna può sbocciare, gli vogliamo tutti bene perché è un ragazzo d’oro. Quando hai un talento come il suo hai l’obbligo morale di farlo vedere, e l’unico salto di qualità che deve fare è quello di essere un po’ più sfacciato. Ma ha il maestro giusto. - conclude Gamberini - Eravamo in ritiro a San Zeno di Montagna, quattro anni fa, l’allenatore era Maran. Ci fermavamo a guardarlo nelle partitelle e si capiva che aveva un’altra marcia. Ve ne accorgerete, questo è un talento di primissima fascia."