Gandler sull'acquisto dei diritti tv delle qualificazioni sudamericane: "Vogliamo creare valore"

Nei giorni scorsi il Como ha acquistato per la sua Tv ufficiale i diritti per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 relativi al Sud America. Intervistato da Rai Sport il numero uno lariano Michael Gandler ha parlato così della scelta: “Noi siamo diversi dalle altre squadre di calcio, non solo della C ma in generale in Italia. Noi siamo una società internazionale, di base in Indonesia con una grande struttura lì, abbiamo un broadcaster lì e vogliamo sviluppare contenuti anche qui in Italia. Perché il Como? La filosofia della società è creare valore e non comprare valore. Como ha una storia molto importante ed è una zona importante. - continua Gandler come riporta Tuttoc.com - Rimpianti per la mia esperienza all'Inter di Thohir? E' cresciuto tanto negli anni, ha fatto investimenti importanti ed è una squadra forte che può contendere lo scudetto. Non ho rimpianti, ho speso 4 anni con l'Inter, qualche partner lo abbiamo portato al Como".