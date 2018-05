Ganz: "Hellas, momento difficile. Poche possibilità di salvarsi"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

In vista di Milan-Verona del prossimo weekend, l'ex attaccante rossonero Maurizio Ganz ha parlato attraverso Milan TV. "Hellas? E' in un momento difficile, le speranze si sono perse con la sconfitta in casa con la SPAL. Il Verona ha faticato tutta la stagione, ha faticato nel gioco, nel fare gol. E' seriamente candidato alla retrocessione, credo non ci sia spazio per potersi salvare", ha detto Ganz.