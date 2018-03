Ganz sul Milan: "Ha colpito nei punti nevralgici della difesa del Chievo"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Ospite negli studi di Milan Tv, l'ex attaccante Maurizio Ganz ha parlato della vittoria fondamentale ottenuta dal Milan contro il Chievo: "È stata una partita difficile come sapevamo, il Milan non doveva aver fretta e non l'ha avuta. Sotto l'aspetto tattico c'è stato un cambiamento essenziale. Il Chievo si è presentato col 4-4-2 e non col 4-3-1-2 con cui ha giocato tutti il campionato. È stata una partita interessante sotto l'aspetto tattico, credo che il Milan abbia giocato una grande gara e ha colpito nei punti nevralgici della difesa avversaria"