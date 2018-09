Garanzini: "Ecco la nuova dimensione della Juventus"

Gigi Garanzini, prima firma de La Stampa, ha analizzato la prestazione della Juventus ieri a Valencia nel suo fondo in edicola oggi: "Se serviva una conferma in grande stile della nuova dimensione internazionale della Juventus, eccola servita sin dalla partita d’esordio. Non solo e non tanto per la vittoria, che al Mestalla comunque qualcosa rappresenta di per sé. Ma per come è maturata, dopo una doppia disavventura che avrebbe potuto capovolgere i rapporti di forze. Prima la resa di Khedira ad un guaio muscolare dopo soli venti minuti, proprio quando la squadra stava dominando e aveva giusto finito di sprecare la terza clamorosa palla gol, tutte e tre propiziate, o rifinite o concluse da un signor Bernardeschi. Poi alle soglie della mezzora la cacciata, nientemeno, di Ronaldo. Con la piacevole prospettiva di giocarsela in 10 contro 11 nella restante ora e passa di gioco. Il tempo di far mente locale e rimettere a posto le distanze, e dopo una traversa di Cancelo sono arrivati a cavallo del riposo i due rigori timbrati da Pjanic, che c’erano, più il primo del secondo. Un minimo di sofferenza nel finale, per ovvie ragioni numeriche: ma senza che il risultato tornasse in discussione, prima ancora del rigore parato da Szczesny".