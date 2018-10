Garanzini (La Stampa): "Mourinho sempre più patetico: vive di ricordi"

© foto di Imago/Image Sport

Gigi Garanzini, editorialista de La Stampa, dice la sua sulla vittoria colta ieri dalla Juventus : "Non che sia un'impresa assoluta in questi tempi grami per lo United, ma entrare nel tempio antico di Old Trafford, vincere e dare spettacolo per un tempo intero, rimane una signora soddisfazione. La Juve se l'è tolta, senza però completare l'opera quand'era tempo di farlo. Il gioco di Mourinho non lo riescono a capire né il pubblioc, né la critica, né quel che è peggio, i giocatori. Uno Special One sempre più patetico, condannato come si è visto anche nel finale di partita a vivere di ricordi".