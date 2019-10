Gigi Garanzini, firma de La Stampa, ha commentato la vittoria, non priva di difficoltà, della Juventus contro il Genoa allo Stadium, concentrandosi in particolare sulla pesante assenza di Miralem Pjanic: "Alla fine, ma proprio alla fine, la Juve vince la partita che doveva vincere. Ronaldo prima si procura poi timbra il rigore da tre punti, in capo a una prestazione cui la cura di tartufi albesi nel week end sembrava aver incredibilmente nuociuto anziché giovato. Contro un Genoa rigenerato dalla cura di Thiago Motta, capace di battersi a tutto campo contro i primi della classe senza soggezione alcuna, anche in dieci nel secondo tempo per un'espulsione decisamente severa. E senza Pjanic, che non è attenuante da poco, visto che il gioco di Sarri ancor più di quello di Allegri è imperniato sul playmaker bosniaco. Ma è vero che la squadra è sembrata irretita dal coraggio dei genoani. E il solo Dybala, una volta di più, ha coniugato qualità e quantità alternando fior di assist a belle conclusioni".