Garanzini su La Stampa: "Caldara e Cristante a tratti imbarazzanti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Troppe novità, tanti fuori forma". Scrive così Gigi Garanzini su La Stampa in edicola questa mattina, in merito alla sconfitta dell'Italia a Lisbona ieri sera contro il Portogallo. Questa una parte della sua analisi sul quotidiano: "Hanno stupito - eufemismo - le scelte di Mancini che rispetto a Bologna ne ha cambiati la bellezza di 9 su 11. Tre dei quali, Caldara, Cristante e Zaza, non avendo sin qui giocato nei rispettivi club se non pochi minuti, non potevano essere in condizione come già Balotelli con la Polonia. Poi in realtà Zaza si è battuto con coraggio e qualche lampo di qualità fino alla fine: ma la prestazione di Caldara e soprattutto di Cristante è stata molto negativa, e a tratti imbarazzante. Come d’altra parte capita spesso ai gioielli o presunti tali sfornati dalla premiata oreficeria atalantina".