© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non era una partita facile, in ogni caso non lo sembrava". Inizia così l'analisi di Finlandia-Italia 1-2 sulle colonne de La Stampa di Gigi Garanzini che poi analizza i "peccati di gioventù e punti che contano" degli azzurri ieri sera. Parla di un'Italia "giovane ma già adulta, capace di riordinare le idee e di prendere in mano la partita". Poi, ancora. "Pur senza aver incontrato né Francia né Brasile, sei vittorie su sei sono tante. E queste ultime due, in un periodo nient'affatto congeniale al nostro calcio, pesano eccome".