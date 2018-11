Garanzini su La Stampa: "Mandzukic, indispensabile in 8 minuti"

Una manata in faccia. Secca, rude, senza preavviso. Il turbine atalantino che ha travolto l’Inter prima della sosta ed in chiusura di un ciclo dispendioso ma soddisfacente, ha riportato la squadra di Spalletti sulla terra, e offre qualche spunto di riflessione che i risultati avevano...

Gigi Garanzini, firma de La Stampa, racconta il week-end pallonaro. Una "giornata di follia globalizzata, se il Barça ne prende quattro in casa dal Betis che potevano essere otto, poche ore dopo che a prenderne quattro che dovevano essere otto li aveva presi l'Inter a Bergamo (...). Poi è venuta l'ora di San Siro e Marione ci ha messo otto minuti scarsi a ricordare, al colto e magari anche all'inclita, chi è il giocatore che alla Juve non può mai mancare".

