© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Garanzini racconta la gara tra Torino e Milan sulle colonne de La Stampa. "Alla fine è un buon risultato quello ottenuto a San Siro dal Torino. Sarebbe stato migliore, senza due magie di Donnarumma, nella lunga fase di superiorità granata. (...). Ma il rapporto di forze, che già stava cambiando per l’inerzia del match, si è del tutto sbilanciato quando Mazzarri ha scelto l’inferiorità numerica togliendo Iago, e pazienza, ma soprattutto inserendo Zaza, che se è impresentabile col Sudtirol in Coppa Italia, figurarsi sul campo del Milan. E il cui atteggiamento di degnazione è insopportabilmente lontano dallo spirito granata, a maggior ragione in una serata così.