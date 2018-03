Garanzini su La Stampa: "Juve, un sorpasso che vale quasi lo Scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un sorpasso che vale quasi uno Scudetto". Lo scrive Gigi Garanzini nel suo fondo in taglio alto nello sport del lunedì de La Stampa. "In teoria è ancora presto per dirlo, in pratica il campionato è finito perché il sorpasso della Juve sul Napoli è di un punto ma con una partita da recuperare".