Gigi Garanzini, firma de La Stampa, fa il punto sugli attaccanti in Serie A. Si concentra su Andrea Belotti che "ha scavalcato Icardi in classifica cannonieri. E' un centravanti di movimento, il Gallo, persino troppo, anzi decisamente troppo. Ieri che ne ha fatto un po' meno del solito, sempre tanto ma per una volta non troppo, ha sbagliato a tempo scaduto il terzo gol perché non ne aveva più".