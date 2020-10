Garlando: "Alla Juve risultato è culto. Pirlo, il tempo dei manifesti rivoluzionari è finito"

Luigi Garlando, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, parla della sconfitta della Juventus contro il Barcellona, sottolineando come la clessidra si muova in fretta. "Pirlo ha diritto a tempo e pazienza, ma in società come la Juve - dove il risultato è culto - il tempo scorre molto più rapido. A fine ottobre è lecito pretendere che si veda in campo più di quanto visto ieri. Il tempo dei manifesti programmatici e rivoluzionari è finito".