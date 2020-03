Garlando (Gazzetta dello Sport): "Rigiocare è già vincere. Il vero dramma sarebbe non ripartire"

"Rigiocare è già vincere". Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando commenta così la possibilità che si torni in campo, e la priorità data al campionato dalla UEFA. "Al momento - si legge - lo scudetto è un miraggio estivo, forse c'è, forse non c'è. [...]

Due sole sono le cose certe. La prima: se il campionato ripartirà e gli stadi si riempiranno, lo scudetto lo avremo vinto tutti, perché vorrà dire che sarà finita l’emergenza tragica che è costata tanto dolore e ci ha imposto tante restrizioni. La seconda: se il campionato ricomincerà, sarà una cosa mai vista, della serie “Non si uccidono così anche i cavalli?”. Si ballerà fino allo sfinimento, per non mandare in fumo 700 milioni di ricavi. [...]

Le squadre saranno deformate anche tatticamente. C’è chi giocherà dopo la scadenza di un contratto non rinnovato: umano risentirne. I valori etici conteranno non meno di quelli tecnici. Gli allenatori che avranno più uomini disposti alla sofferenza, saranno fortunati. Difficilmente vedremo partite spettacolari, agonisticamente palpitanti. Prepariamoci. Ma senza fare drammi. Perché il solo, vero dramma sarebbe non ripartire affatto. Vorrebbe dire che siamo ancora nell’incubo".