© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Garlando, firma de La Gazzetta dello Sport, dedica quest'oggi il suo editoriale ai due centravanti ritrovati, Mauro Icardi e Andrea Belotti. In particolare, sull'argentino si legge: "Si è scrollato di dosso la ruggine stampando sul palo un gol fatto, ma poi si è procurato un rigore, con espulsione di Romero incorporata, lo ha realizzato e ha mandato in gol Perisic, presunto rivale di spogliatoio. Ecco, più ancora del ritorno al gol di Icardi, in prospettiva, è stato significativo l’abbraccio della squadra dopo il rigore segnato. Di facciata? Per i fotografi? Però c’erano proprio tutti, sorridenti, convinti, con le braccia sulla schiena dei compagni. [ ] Icardi, oltre ad aver giocato per sé, ha riempito di forza giocatori come Politano che domenica sembrava svuotato. Patroclo-Lautaro ha fatto il suo, ma quando torna in battaglia Achille si sente".