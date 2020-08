Garlando: "L'Inter col Siviglia per aprire un ciclo. È come sfidare un cinese a ping pong"

"Assalto nel giardino del Siviglia per la gloria e per aprire un ciclo". Così Luigi Garlando, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, presenta la finale di Europa League che questa sera alle 21 vedrà impegnata l'Inter. "A inizio Novecento, il falegname Paco Herrera e sua moglie Maria, cameriera, partirono da Siviglia per l’Argentina in cerca di fortuna. Lì nacque Helenio, nel 1910, un secolo prima del Triplete - si legge sulle pagine della rosea - così il Mago creò la Grande Inter: con un carisma e una forza di volontà che piegava i cucchiaini. Questa sera, Antonio Conte, che scolpisce gli animi con magnetismo da Mago, prova a schiudere un altro ciclo, contro il Siviglia, la squadra della città di Paco. Helenio aspettò per quattro anni la prima finale internazionale. Antonio va di fretta. [...] Per arrivare al porto, l’Inter ha attraversato un deserto lungo 10 anni. Per l’esattezza 3.744 giorni: dalla gloriosa finale di Champions League del 22 maggio 2010 a quella di stasera che vale l’Europa League. Da Madrid a Colonia. In mezzo solo sabbia. Tra le tante tempeste durante la sofferta attraversata, anche il 2-0 a San Siro subito dal non galattico Apoel Be’er Sheva (Israele). Ma non sarà facile stasera, perché l’Europa League è il giardino del Siviglia: 5 finali vinte su 5. E’ come sfidare a bere un bavarese all’Oktoberfest o un cinese a ping-pong".