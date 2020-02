vedi letture

Garlando su La Gazzetta dello Sport: "Coronavirus? La corsa Scudetto ora diventa un'altra cosa"

Sulle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport spicca il fondo di Luigi Garlando, tra Coronavirus ed effetti dei vari rinvii sul campionato di Serie A: "Lo Scudetto al tempo del Coronavirus rischia di diventare un’altra cosa - si legge -. Non diciamo falsato, perché nove mesi di campo non mentono mai, ma sicuramente un’altra cosa perché cambiano i contesti e le condizioni di gioco". Tuttavia, ricorda una delle prime firme della rosea, "il calcio, lo sport vengono dopo. Prima vengono la vita, la salute e il bene comune. Stavolta il calcio non merita esenzioni o privilegi. È piazza aperta, non castello chiuso. È la parte di un organismo e qui conta la salute dell’organismo. Deve obbedire e adeguarsi a ciò che viene stabilito per il bene della società, anche a costo di rinunciare alle condizioni ideali di competizione. Anche a costo che la partita più attesa si giochi a porte chiuse: Juve-Inter dell’1 marzo".